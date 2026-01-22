RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukrative RATIONAL-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet
Am 22.01.2025 wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 843,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,186 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RATIONAL-Aktie auf 629,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 745,70 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,43 Prozent weniger wert.
Am Markt war RATIONAL jüngst 7,11 Mrd. Euro wert. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
