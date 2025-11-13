RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 13.11.2025 10:04:25

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen RATIONAL-Investment gewesen.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RATIONAL-Papier an diesem Tag 695,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,438 RATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 660,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,96 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 948,96 EUR, was einer negativen Performance von 5,10 Prozent entspricht.

Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,42 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das RATIONAL-Papier bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten