RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2025 10:04:25
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RATIONAL-Papier an diesem Tag 695,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,438 RATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 660,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,96 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 948,96 EUR, was einer negativen Performance von 5,10 Prozent entspricht.
Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,42 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das RATIONAL-Papier bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|RATIONAL-Aktie im Plus: Bernstein erhöht Kursziel auf 1.050 Euro - Einstufung "Outperform" (dpa-AFX)
|
11.11.25