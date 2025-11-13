MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen RATIONAL-Investment gewesen.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RATIONAL-Papier an diesem Tag 695,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,438 RATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 660,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,96 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 948,96 EUR, was einer negativen Performance von 5,10 Prozent entspricht.

Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,42 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das RATIONAL-Papier bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at