Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment 28.11.2025 10:03:43

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Investoren gebracht.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,64 EUR wert. Bei einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,452 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 519,70 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteils am 27.11.2025 auf 64,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

