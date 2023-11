MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingefahren

Am 10.11.2018 wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 22,222 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 544,44 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers am 09.11.2023 auf 114,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 154,44 Prozent.

Der Börsenwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at