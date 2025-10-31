Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Frühes Investment
|
31.10.2025 10:04:19
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren abgeworfen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,95 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,384 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere wären am 30.10.2025 171,16 EUR wert, da der Schlussstand 71,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,16 Prozent angezogen.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde am Markt mit 1,46 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25