MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Anlegern gebracht.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,95 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,384 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere wären am 30.10.2025 171,16 EUR wert, da der Schlussstand 71,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,16 Prozent angezogen.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde am Markt mit 1,46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at