Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Langfristige Anlage
|
20.03.2026 10:04:04
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 20.03.2023 wurde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,721 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 34,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 473,38 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,66 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 693,85 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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