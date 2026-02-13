MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an diesem Tag 114,30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87,489 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,35 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 979,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40,20 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at