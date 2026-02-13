Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 13.02.2026 10:03:58

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an diesem Tag 114,30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87,489 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,35 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 979,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40,20 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten