RENK-Investment im Blick 13.01.2026 10:03:41

MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in RENK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades RENK-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das RENK-Papier bei 20,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 481,696 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 31 897,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von RENK belief sich jüngst auf 6,42 Mrd. Euro. Die RENK-Aktie wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das RENK-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

