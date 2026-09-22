RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Langfristige Investition 22.09.2026 10:03:35

MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RENK-Aktien verlieren können.

Am 22.09.2025 wurden RENK-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,36 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 134,481 RENK-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (41,96 EUR), wäre das Investment nun 5 642,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 43,57 Prozent gleich.

RENK war somit zuletzt am Markt 4,23 Mrd. Euro wert. Das RENK-IPO fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der RENK-Aktie belief sich damals auf 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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