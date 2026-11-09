RTL Aktie

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WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Frühe Investition 09.11.2026 10:03:46

MDAX-Wert RTL-Aktie: Hätte sich eine Investition in RTL von vor 3 Jahren gerechnet?

MDAX-Wert RTL-Aktie: Hätte sich eine Investition in RTL von vor 3 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,96 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,340 RTL-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 32,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,03 Prozent vermindert.

Am Markt war RTL jüngst 4,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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