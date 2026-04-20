RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Profitabler RTL-Einstieg? 20.04.2026 10:03:41

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RTL-Aktien gewesen.

Am 20.04.2025 wurde das RTL-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 286,533 RTL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 38,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 045,85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10,46 Prozent vermehrt.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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