Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die RTL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,527 RTL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 36,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,46 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: RTL Group

