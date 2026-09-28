MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Der Schlusskurs der RTL-Aktie betrug an diesem Tag 74,03 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,508 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 408,62 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 25.09.2026 auf 30,25 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,14 Prozent abgenommen.

Insgesamt war RTL zuletzt 4,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at