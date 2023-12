MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RTL-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in RTL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,691 RTL-Aktien. Die gehaltenen RTL-Papiere wären am 01.12.2023 806,91 EUR wert, da der Schlussstand 32,68 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 19,31 Prozent gesunken.

RTL war somit zuletzt am Markt 5,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at