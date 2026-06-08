MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,91 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,251 RTL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (31,55 EUR), wäre das Investment nun 39,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at