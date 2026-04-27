RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Lukrativer RTL-Einstieg? 27.04.2026 10:03:32

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in RTL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die RTL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das RTL-Papier an diesem Tag bei 43,98 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das RTL-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,274 RTL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,51 Prozent verringert.

Insgesamt war RTL zuletzt 5,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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