RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Anlage im Blick
|
01.06.2026 10:04:06
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren bedeutet
Am 01.06.2021 wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 202,758 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen RTL-Aktien wären am 29.05.2026 6 397,00 EUR wert, da der Schlussstand 31,55 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 397,00 EUR, was einer negativen Performance von 36,03 Prozent entspricht.
RTL war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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