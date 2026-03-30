MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RTL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,22 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 221,141 RTL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 872,62 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 27.03.2026 auf 35,60 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 872,62 EUR, was einer negativen Performance von 21,27 Prozent entspricht.

Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 5,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at