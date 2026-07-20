RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Lukrativer RTL-Einstieg?
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20.07.2026 10:04:24
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 20.07.2023 wurde das RTL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,678 RTL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,76 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 17.07.2026 auf 31,65 EUR belief. Mit einer Performance von -15,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 4,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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