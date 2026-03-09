RTL Aktie

Langfristige Anlage 09.03.2026 10:03:48

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen RTL-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RTL-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 203,832 RTL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 35,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 215,65 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27,84 Prozent.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
RTL 35,50 -0,28%

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
