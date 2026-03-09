MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen RTL-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RTL-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 203,832 RTL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 35,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 215,65 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27,84 Prozent.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at