RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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RTL-Investition im Blick 29.06.2026 10:03:53

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.06.2021 wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 49,84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,006 RTL-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,70 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 26.06.2026 auf 31,75 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 36,30 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte RTL einen Börsenwert von 4,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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