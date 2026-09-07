MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das RTL-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 35,50 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,169 RTL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 32,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 916,90 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,31 Prozent vermindert.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at