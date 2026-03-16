Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives RTL-Investment? 16.03.2026 10:04:12

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RTL-Papier an diesem Tag 76,70 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,304 RTL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 48,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,56 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von RTL belief sich zuletzt auf 5,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RTL Group

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

mehr Analysen
13.03.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RTL 36,95 -0,14% RTL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex bewegen sich zum Wochenbeginn in der Verlustzone. Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen