MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RTL-Papier an diesem Tag 76,70 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,304 RTL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 48,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,56 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von RTL belief sich zuletzt auf 5,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at