RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Rentabler RTL-Einstieg?
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03.08.2026 10:03:45
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Aktie betrug an diesem Tag 75,66 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die RTL-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,170 RTL-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 288,92 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 31.07.2026 auf 32,45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 57,11 Prozent verkleinert.
Alle RTL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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