Lukrative RTL-Investition? 02.02.2026 10:04:30

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren RTL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der RTL-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45,70 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 2,188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen RTL-Anteile wären am 30.01.2026 80,63 EUR wert, da der Schlussstand 36,85 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,37 Prozent.

Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 5,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
