RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Lukrative RTL-Investition?
|
02.02.2026 10:04:30
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der RTL-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45,70 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 2,188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen RTL-Anteile wären am 30.01.2026 80,63 EUR wert, da der Schlussstand 36,85 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,37 Prozent.
Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 5,70 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|37,35
|1,77%