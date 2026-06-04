MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Salzgitter-Dividendenzahlung

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Salzgitter am 03.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung von Salzgitter umfasst 10,80 Mio. EUR. Damit wurde die Salzgitter-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent verringert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Salzgitter-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 66,05 EUR in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Salzgitter, demnach wird das Salzgitter-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Salzgitter-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Salzgitter-Titel eine Dividendenrendite von 0,50 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,26 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Salzgitter-Kurs via XETRA 212,44 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 214,81 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Klöckner) erweist sich Salzgitter im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Während Salzgitter im Peergroup-Vergleich mit 10,80 Mio. EUR die beste Dividenden-Aktie darstellt, kann Klöckner mit der höchsten Dividendenrendite von 0,20 Prozent punkten.

Salzgitter-Dividendenvorhersage

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,29 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,44 Prozent sinken.

Grunddaten der Salzgitter-Aktie

Die Dividenden-Aktie Salzgitter gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 3,532 Mrd. EUR wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Salzgitter beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Salzgitter auf 8,981 Mrd.EUR, das EPS machte -1,37 EUR aus.

Redaktion finanzen.at