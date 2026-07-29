Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Profitable Salzgitter-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Salzgitter-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Salzgitter-Papier an diesem Tag 27,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,584 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 194,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,27 Prozent erhöht.
Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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