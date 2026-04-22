MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Salzgitter-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Salzgitter-Aktie 36,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 27,100 Salzgitter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 1 384,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,48 Prozent erhöht.

Salzgitter wurde am Markt mit 2,68 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at