Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Salzgitter-Performance im Blick
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16.09.2026 10:03:41
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Salzgitter-Anteile betrug an diesem Tag 30,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,025 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (53,80 EUR), wäre das Investment nun 1 776,75 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 776,75 EUR, was einer positiven Performance von 77,68 Prozent entspricht.
Insgesamt war Salzgitter zuletzt 2,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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