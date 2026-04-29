MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Salzgitter-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Salzgitter-Papier an diesem Tag bei 27,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 365,230 Salzgitter-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 420,75 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 28.04.2026 auf 44,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,21 Prozent.

Der Marktwert von Salzgitter betrug jüngst 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at