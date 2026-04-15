Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Langfristige Anlage
|
15.04.2026 10:04:18
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.04.2025 wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Salzgitter-Papier an diesem Tag 22,34 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Salzgitter-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,476 Salzgitter-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Salzgitter-Papiers auf 49,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,14 Prozent.
Jüngst verzeichnete Salzgitter eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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