MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Salzgitter-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Salzgitter-Aktie an diesem Tag 26,04 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,840 Salzgitter-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 58,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125,61 Prozent gesteigert.

Am Markt war Salzgitter jüngst 3,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at