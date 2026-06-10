MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Salzgitter-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Salzgitter-Papier an diesem Tag 20,06 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 498,504 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 339,98 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 09.06.2026 auf 56,85 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 28 339,98 EUR, was einer positiven Performance von 183,40 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Salzgitter belief sich zuletzt auf 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at