Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Lukrative Salzgitter-Anlage? 20.05.2026 10:04:25

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salzgitter-Aktie gebracht.

Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Salzgitter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 299,581 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 16 267,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,67 Prozent erhöht.

Salzgitter wurde am Markt mit 3,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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