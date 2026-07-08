Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Lukrativer Salzgitter-Einstieg? 08.07.2026 10:03:40

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Salzgitter-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Salzgitter-Aktie bei 26,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Salzgitter-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,717 Salzgitter-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,78 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 07.07.2026 auf 51,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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