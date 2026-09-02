Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Langfristige Anlage 02.09.2026 10:03:27

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salzgitter von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salzgitter von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Salzgitter-Investment gewesen.

Die Salzgitter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Salzgitter-Anteile an diesem Tag bei 21,30 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 469,484 Salzgitter-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 26 408,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 164,08 Prozent vermehrt.

Alle Salzgitter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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