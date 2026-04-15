Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schaeffler-Investment im Blick 15.04.2026 10:04:18

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schaeffler-Investment gewesen.

Am 15.04.2023 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 7,25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,803 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 7,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,11 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,11 Prozent vermehrt.

Schaeffler wurde am Markt mit 7,25 Mrd. Euro bewertet. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten