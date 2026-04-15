Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Schaeffler-Investment im Blick
|
15.04.2026 10:04:18
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 15.04.2023 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 7,25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,803 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 7,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,11 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,11 Prozent vermehrt.
Schaeffler wurde am Markt mit 7,25 Mrd. Euro bewertet. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.04.26
|MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy (EQS Group)
|
02.04.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf (EQS Group)
|
02.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)