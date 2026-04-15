MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schaeffler-Investment gewesen.

Am 15.04.2023 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 7,25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,803 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 7,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,11 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,11 Prozent vermehrt.

Schaeffler wurde am Markt mit 7,25 Mrd. Euro bewertet. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at