MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Schaeffler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Schaeffler-Anteile an diesem Tag 8,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,000 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 21.04.2026 1 037,50 EUR wert, da der Schlussstand 8,30 EUR betrug. Damit wäre die Investition 3,75 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 7,97 Mrd. Euro. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at