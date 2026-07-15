Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Performance im Blick 15.07.2026 10:03:41

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Schaeffler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,35 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 136,147 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 8,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 143,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 14,36 Prozent vermehrt.

Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 8,08 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Schaeffler-Aktie fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Schaeffler-Anteils belief sich damals auf 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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