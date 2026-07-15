Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Performance im Blick
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15.07.2026 10:03:41
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Schaeffler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,35 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 136,147 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 8,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 143,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 14,36 Prozent vermehrt.
Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 8,08 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Schaeffler-Aktie fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Schaeffler-Anteils belief sich damals auf 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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