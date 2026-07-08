Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Lohnender Schaeffler-Einstieg?
|
08.07.2026 10:03:40
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 5,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,382 Schaeffler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,35 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 07.07.2026 auf 8,56 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 57,35 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Schaeffler eine Marktkapitalisierung von 8,72 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Schaeffler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
08.07.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
06.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.07.26
|MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Schaeffler AG
|26.06.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|8,22
|-5,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.