Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Lohnender Schaeffler-Einstieg? 08.07.2026 10:03:40

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schaeffler-Investment gewesen.

Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 5,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,382 Schaeffler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,35 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 07.07.2026 auf 8,56 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 57,35 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Schaeffler eine Marktkapitalisierung von 8,72 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Schaeffler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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