Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Lukrative Schaeffler-Investition? 17.06.2026 10:04:19

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Schaeffler-Anteile an diesem Tag 7,73 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,937 Schaeffler-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 9,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,19 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 124,19 EUR, was einer positiven Performance von 24,19 Prozent entspricht.

Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 9,25 Mrd. Euro beziffert. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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