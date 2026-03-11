Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.03.2025 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 4,16 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 240,240 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,59 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 823,42 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 82,34 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 7,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Schaeffler-Papiere an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Das Schaeffler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
