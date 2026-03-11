Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Schaeffler-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Schaeffler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.03.2025 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 4,16 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 240,240 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,59 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 823,42 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 82,34 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 7,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Schaeffler-Papiere an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Das Schaeffler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten