Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Lohnendes Schaeffler-Investment?
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23.09.2026 10:03:49
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 23.09.2025 wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Schaeffler-Papier an diesem Tag bei 5,87 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 705,030 Schaeffler-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 156,86 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 22.09.2026 auf 7,13 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,57 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Schaeffler zuletzt 6,60 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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