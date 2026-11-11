Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Langfristige Investition 11.11.2026 10:03:54

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schaeffler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Schaeffler-Aktie an diesem Tag bei 12,09 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Schaeffler-Aktie investierten, hätten nun 8,275 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 5,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,59 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 54,41 Prozent.

Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 5,25 Mrd. Euro. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers belief sich damals auf 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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