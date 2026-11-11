Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Langfristige Investition
|
11.11.2026 10:03:54
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Schaeffler-Aktie an diesem Tag bei 12,09 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Schaeffler-Aktie investierten, hätten nun 8,275 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 5,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,59 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 54,41 Prozent.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich zuletzt auf 5,25 Mrd. Euro. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers belief sich damals auf 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
11.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.11.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pressestimme: 'Neue Presse' zu Schaeffler (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Schaeffler-Aktie stabil: Noch mehr Einsparungen, zusätzlicher Stellenabbau in großem Umfang (dpa-AFX)
Analysen zu Schaeffler AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|5,55
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.