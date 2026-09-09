Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Performance unter der Lupe
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09.09.2026 10:03:55
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Schaeffler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,08 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schaeffler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,134 Schaeffler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,02 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 08.09.2026 auf 7,43 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,02 Prozent.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich jüngst auf 6,94 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie ging am 09.10.2015 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der Schaeffler-Aktie wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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