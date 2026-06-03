Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Profitable Schaeffler-Anlage? 03.06.2026 10:03:41

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Schaeffler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 4,18 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,349 Schaeffler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 589,76 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 02.06.2026 auf 10,82 EUR belief. Mit einer Performance von +158,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 9,85 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wagte die Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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