Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Profitable Schaeffler-Anlage?
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03.06.2026 10:03:41
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 4,18 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,349 Schaeffler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 589,76 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 02.06.2026 auf 10,82 EUR belief. Mit einer Performance von +158,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 9,85 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wagte die Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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