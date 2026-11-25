Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Frühe Anlage
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25.11.2026 10:03:42
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 945,525 Schaeffler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 562,26 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 24.11.2026 auf 4,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,38 Prozent eingebüßt.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,79 Mrd. Euro gelistet. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers belief sich damals auf 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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