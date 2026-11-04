MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schaeffler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 6,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Schaeffler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 438,849 Schaeffler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 143,88 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 03.11.2026 auf 5,66 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 18,56 Prozent vermindert.

Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,64 Mrd. Euro gelistet. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Schaeffler-Papier bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at