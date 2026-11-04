Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Profitables Schaeffler-Investment?
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04.11.2026 10:03:34
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schaeffler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 6,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Schaeffler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 438,849 Schaeffler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 143,88 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 03.11.2026 auf 5,66 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 18,56 Prozent vermindert.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,64 Mrd. Euro gelistet. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Schaeffler-Papier bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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