MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schaeffler-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 763,359 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schaeffler-Papiers auf 7,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 061,07 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 6 061,07 EUR entspricht einer negativen Performance von 39,39 Prozent.

Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,64 Mrd. Euro gelistet. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Schaeffler-Aktie wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at