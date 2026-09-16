Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Rentabler Schaeffler-Einstieg?
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16.09.2026 10:03:41
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.09.2016 wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 13,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,124 Schaeffler-Aktien. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 15.09.2026 489,00 EUR wert, da der Schlussstand 6,78 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -51,10 Prozent.
Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,57 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Schaeffler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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