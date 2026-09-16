Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Rentabler Schaeffler-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 16.09.2016 wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 13,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,124 Schaeffler-Aktien. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 15.09.2026 489,00 EUR wert, da der Schlussstand 6,78 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -51,10 Prozent.

Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,57 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Schaeffler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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